Economia chinesa cresce 2,3% em 2020

A economia chinesa cresceu 2,3% no ano passado, mas ao ritmo mais lento em 44 anos. Num 2020 marcado pela recessão global causada pela pandemia, a economia chinesa foi das poucas a crescer.

O PIB subiu 4,9% no terceiro trimestre do ano passado e expandiu-se 6,5% no último trimestre, registando um crescimento anual de 2,3%.

As autoridades chinesas falam numa "recuperação sustentável", depois de no primeiro trimestre do ano ter sofrido um colapso.

"Há uma base para a economia continuar a sua recuperação estável. Embora haja muita pressão sobre nós para evitarmos que o coronavírus reentre no país e cause uma nova epidemia, as perspetivas positivas de longo prazo para a nossa economia permanecem inalteradas e estão a ser demonstradas", afirmou Ning Jizhe, diretor do Gabinete Nacional de Estatística.

A segunda maior economia do mundo beneficiou da procura internacional de produtos relacionados com a pandemia e das políticas de estímulo lançadas pelas autoridades.