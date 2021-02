Facebook promete mil milhões de dólares para os media

O Facebook comprometeu-se a investir mil milhões de dólares na indústria dos meios de comunicação nos próximos três anos.

A decisão foi anunciada pelo porta-voz da rede social, Nick Clegg, na sequência do contencioso entre o Facebook e o governo australiano, depois do governo de Camberra ter avançado com nova legislação para obrigar os gigantes da internet a pagar pelos conteúdos noticiosos.

Gerard Goggin, professor de Estudos de Comunicação da Universidade Tecnológica de Nanyang (Singapura):"Penso que isto ajuda a equilibrar um pouco mais as relações entre as grandes plataformas digitais e tecnológicas e as organizações que albergam o tipo de jornalismo que existe atualmente e que poderemos valorizar no futuro. Sem me querer avançar demasiado, penso que é um tipo de medida útil, tomada com antecedência, que ajuda realmente a dar um pouco mais de segurança aos modelos de negócio que sustentam o jornalismo."

O Facebook tinha bloqueado temporariamente os conteúdos de meios australianos em protesto.

O investimento da rede social é equivalente ao prometido pela Google, também por três anos, para remunerar conteúdos de vários meios de comunicação difundidos na nova plataforma apelidada Google News Showcase.