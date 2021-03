Arte na areia para marcar Dia Mundial da Água

Arte na areia para marcar o Dia Mundial da Água, assinalado esta segunda-feira.

A ONG Water Aid juntou-se ao artista britânico Jamie Wardley para criar o "desenho" de uma jovem etíope que transporta água na praia de Whitby, no norte de Inglaterra. Uma obra efémera destinada a chamar a atenção para todas as crianças que sofrem com a falta de acesso a água.

Jamie Wardley, artista:"No meio do desenho fizemos como se a terra estivesse quebrada, para simbolizar as secas provocadas pelas alterações climáticas. E a metáfora é que o mar está a chegar. A maré que sobe é como a subida dos níveis do mar que teremos de enfrentar no futuro."

Anna France-Williams, porta-voz da Water Aid:"Foi uma experiência fantástica. Ficámos muito satisfeitos com o que fizeram aqui na praia hoje e esperamos que isso sirva para chamar a atenção para a importância da água nas vidas das crianças."

A UNICEF estima que, dentro de 20 anos, uma em cada quatro crianças do mundo, num total de 600 milhões de pessoas com menos de 18 anos, viverão em áreas de extrema escassez de água. Segundo a ONU, 2200 milhões de pessoas vivem atualmente sem acesso a água potável.