Preparativos finais para o Funeral do Príncipe Filipe

Embora esta seja a despedida do Duque, o foco estará certamente no drama em torno dos membros mais jovens da família real. O Príncipe Harry voltou ao Reino Unido para o funeral do avô. Vai participar no cortejo fúnebre mas não estará ao lado do irmão, o Príncipe Guilherme, como teria sido o caso no passado, nem se vão sentar um ao lado do outro. Poderia pensar-se que a ocasião seria uma oportunidade para curar as divisões depois do Duque de Sussex ter renunciado aos seus deveres reais, mas a disposição dos lugares não favorece a situação.