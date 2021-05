Rão Kyao lança disco inspirado e dedicado a Mahatma Gandhi

Rão Kyao lança esta sexta-feira um novo disco que o próprio descreve como uma homenagem pessoal a Mahatma Gandhi, o ícone da Paz e da união na Índia.

O músico português e reconhecido mestre da flauta falou com a Euronews sobre este novo trabalho, lançado num momento delicado para o mundo e, sobretudo, trágico para a Índia, o atual epicentro mundial da pandemia de Covid-19.

"Tudo começou com os 150 anos de Gandhi", começou por nos explicar Rão Kyao, um dos músicos de 124 países convidados pelo governo indiano para compor um novo arranjo para "Vaishnav jan to tene Kahiye je".

Este é "um tema muito amado por Gandhi, sobre as opções da humanidade, tendo-se tornado ao longo dos anos num hino que todos conhecem na Índia", explica a assessoria de imprensa do músico português numa comunicado sobre o novo disco.

A versão de Rão Kyao teve um impacto inesperado no primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que a promoveu nas respetivas redes sociais e isso motivou o músico a mergulhar ainda mais fundo no pensamento do ícone indiano.

"De repente, vou relembrar esta minha admiração por esta figura extraordinária que é o Gandhi. Começo a ler coisas sobre ele, a pesquisar e a pensar: 'isto podia dar um tema, isto podia dar outro...' E, olha, vou fazer uma homenagem ao Gandhi", resumiu-nos Rão Kyao para explicar como nasceu este novo álbum, que inclui a referida versão encomendada pelo governo indiano e que já roda na BBC Rádio 6, a estação pública do Reino Unido, congénere da Antena 3 portuguesa.

Uma relação de muitos anos

Trota mundos da música portuguesa, qual "missionário" cultural da era dos Descobrimentos nos tempos modernos, Rão Kyao viveu vários anos fora de Portugal e passou inclusive alguns a estudar na Índia, uma das reconhecidas fontes históricas dos instrumentos musicais e ritmos portugueses.

"Fui para a Índia estudar música indiana com o Raghunath Seth, um grande flautista, e com o Pradeep Schatergee, também música vocal. Sou muito interessado na música indiana, mas isto não é um disco de música indiana. São as impressões de um português que viaja pelo mundo e que homenageia esta figura", sublinhou Rão Kyao, que está também a celebrar 45 anos sobre o lançamento do primeiro álbum em nome próprio, "Malpertuis" (1976).

O disco "Gandhi - Homenagem de um Português a Gandhi" sucede a "Aventuras da Alma" (2017) e surge de forma coincidente num momento trágico para a Índia devido à Covid-19.

Rão Kyao garante que não teve a pandemia em mente enquanto desenvolvia este novo álbum, mas reconhece que as doutrinas de Gandhi podem fazer a diferença no combate à Covid-19.

"A sua filosofia e a sua maneira de encarar as adversidades seriam muito importantes de seguir. é claro que ele não tem o remédio específico, não estamos a falar disso, mas de uma atitude que pudesse levar as pessoas a procurarem a cura entreajudando-se."

O impacto da pandemia nos espetáculos

O impacto da pandemia na cultura foi também arrasador, por todo o mundo e em Portugal deixou o setor aflito. Rão Kyao não foi exceção e conta ter visto inclusive espetáculos cancelados devido à medida do Governo de suspender todas as atividades sociais aos fins de semana a partir das 13 horas.

O músico mostra-se favorável a quaisquer medidas que permitam retomar os espetáculos e as viagens para digressões, como, por exemplo, o apelidado passaporte de imunidade, com informação sobre vacinação e testes anticovid realizados.

"Evidentemente que isto tem de ser controlado. Que haja medidas que levem as pessoas a movimentar-se com mais segurança, a poderem ir a locais públicos onde saibam que estão bem a ver um espetáculo. Oxalá que isso surja rapidamente", desejou o músico agraciado em 2007 com a Ordem do Infante Dom Henrique, uma distinção nacional por serviços relevantes prestados a Portugal.

"Gandhi - Homenagem de um Português a Gandhi" é lançado esta sexta-feira e vai motivar também o regresso da flauta de Rão Kyao aos palcos do mundo. A digressão está agora a ser alinhavada.