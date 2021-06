Portugal aponta ao golo na estreia no Euro2020 diante da Hungria

Portugal estreia-se esta terça-feira em Budapeste no Euro 2020. A defesa do título de campeão europeu começa diante da Hungria, de novo adversária na fase de grupos depois de um 3-3 no Euro 2016, em França.

Fernando Santos já não pode contar com João Cancelo. O lateral contraiu o SARS-CoV-2 e está fora do Europeu, levando o selecionador a chamar em cima da hora o jovem Diogo Dalot, do AC Milan, que ainda há poucas semanas perdeu a final do Europeu de Sub-21.

Cristiano Ronaldo foi o porta-voz da seleção na antevisão do jogo, onde irá bater logo mais um recorde (participação em cinco Europeus consecutivos), mas garantiu que "o importante é ganhar e ajudar a seleção".

"Um melhor recorde era ganhar duas vezes seguidas o Europeu. A equipa está bastante bem, temos trabalhado bem desde o dia 27. A equipa está bem, preparada, o que mais desejo é que possamos entrar com o pé direito. Sabemos que vamos jogar com uma boa equipa, que vai ter o público a seu favor, mas o mais bonito é ter pessoas no estádio. Queremos desfrutar desta situação, a equipa está preparada", garantiu o capitão da equipa das Quinas.

Para evitar a incerteza de 2016, onde Portugal se qualificou para os "play off" sem ganhar um único jogo e agora num grupo onde também estão a atual campeã do mundo e vice-campeã europeia, a França, e a Alemanha, marcar golos é fundamental e para isso Diogo Jota pode vir a ser muito importante.

O avançado do Liverpool passou parte da época lesionado, mas regressou de novo à equipa inglesa de "pé quente" e espera poder ajudar a seleção.

O golo é algo que me fascina, que eu tento e procuro sempre em todos os jogos. Felizmente já marquei alguns na minha carreira. Espero que muitos mais ainda estejam para vir e isso é o mais importante. Estou aqui e espero trazer esse aspeto do meu jogo em prol da seleção porque seria de facto muito bom para mim e para todos nós", afirmou Diogo Jota.

A Hungria também tem a mira apontada à baliza de Portugal. No Euro 2016, as duas seleções empataram a três golos, mas agora, os magiares até jogam em casa e querem oferecer uma prenda aos adeptos.

"Será certamente uma oportunidade única poder jogar [um Europeu] em casa diante num estádio cheio. Vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom início diante de Portugal", afirmou o médio húngaro Ádám Nagy.

Portugal, entretanto, tem o quartel-general para este Euro 2020 estabelecido no "Grand Hotel", de Budapeste.

após a estreia diante da Hungria, os campeões europeus deslocam-se a Munique, para defrontar a 19 de junho a Alemanha, e por fim regressam à capital húngara para a derradeira jornada da fase de grupos, contra a França.

Em cada jogo, o Estádio Puskas vai poder ter mais de 60 mil espetadores nas bancadas e muitos serão certamente portugueses.