Presidente quer solução de dois Estados para a ilha cipriota

Na sua visita ao norte do Chipre, o presidente turco reafirmou o seu compromisso com uma solução de dois Estados, defendendo o seu plano para reabrir Varosha. Solução defendida durante as celebrações do 47° aniversário da invasão turca. Desde a invasão que a ilha foi dividida entre a República de Chipre, Estado-membro da União Europeia, e a República Turca do Norte de Chipre, reconhecida apenas por Ancara.

“Os cipriotas gregos insistem em adotar uma abordagem maximalista, desonesta e incompleta que está desligada da realidade. A vida recomeçará em Varosha... As portas de um novo período que vai beneficiar toda a gente, à luz dos estudos que respeitam os direitos de propriedade, vão ser abertas em Varosha ", afirmou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

O presidente de Chipre recordou os erros cometidos e as ilegalidades que ainda existem. Nikos Anastasiades comentou o anúncio de Erdogan e lembrou que os seus planos vão contra as resoluções do Conselho de Segurança. “Isto é inaceitável. Altera ou é um esforço para alterar o status quo de Famagusta, que está definido por resoluções do Conselho de Segurança. Vamos reagir apropriadamente”, afirmou o presidente do Chipre, Nikos Anastasiades.

O chefe da diplomacia europeia considerou a decisão unilateral inaceitável e acusou Ancara pela situação em Varosha. Borrel pediu o levantamento imediato das restrições na área para a Força de Manutenção de Paz da ONU.

47 anos após a invasão turca, a exigência de uma solução justa, da reunificação e da saída de todas as tropas de ocupação continua poderosa, disse o primeiro-ministro grego. Num post no Facebook, Kyriakos Mitsotakis pediu à Turquia para se abster de ameaças, porque não serão toleradas.

O presidente de Chipre convocou uma reunião do Conselho Nacional para esta quarta-feira de manhã, dia em que vai haver também uma reunião fechada do Conselho de Segurança.