Remodelação no governo britânico

O mandato ainda não vai a meio, mas a remodelação governamental britânica anunciada esta quarta-feira é já considerada uma verdadeira chicotada psicológica. Boris Johnsondemitiu os quatro ministros menos populares do executivo. No total, oito das 19 pastas do governo mudam de mãos.

No final de uma tarde intensa em Downing Street, Boris Johnson deu a remodelação por concluída num tweet. Garante que este gabinete vai trabalhar para "unir e equilibrar" o país.

As capitais europeias têm agora um novo ministro dos Negócios Estrangeiros com quem lidar aqui em Londres: Liz Truss, que esteve a negociar os novos acordos comerciais pós-Brexit. É a primeira mulher do Partido Conservador a chefiar a diplomacia do reino Unido. Dominic Raab mantém-se no governo mas passa para a tutela da Justiça.

A relação com a Europa continuará a ser definida por David Frost - o homem que negociou a fase final dos acordos do Brexit e foi recompensado com um lugar na mesa do gabinete de Boris Johnson para continuar essas negociações.