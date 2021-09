França vence Bocuse d'Or 2021

Festa francesa na mais prestigiada competição de gastronomia mundial. Davy Tissot venceu o Bocuse d'Or, o troféu que distingue a melhor das 21 seleções nacionais de chefs em prova.

Há oito anos que a França não ganhava o prémio maior da cozinha. "Graças a este troféu, a França regressa ao lugar cimeiro. Estou ainda mais orgulhoso como um lionês. Isto é enorme. Este prémio regressa realmente a casa," afirmou o chef francês que por ser de Lyon, onde decorreu a prova, jogava duplamente em casa.

A competição deste ano era uma das mais aguardadas, depois de um ano de intervalo. Os ecos da pandemia fizeram-se sentir no menu a apresentar. Os chefs tiveram de acrescentar um prato de alta cozinha para takeaway .

Jérôme Bocuse, chef e presidente do prémio Bocuse d'Or, ainda se surpreende com a qualidade da prova. "A cada edição, o nível é cada vez mais alto. Hoje vimos também o que se pode conseguir com um produto simples como o tomate. É espantoso. É mesmo como no desporto: está-se sempre a alargar os limites. Cada edição surpreende-nos," afirma.

Para além do resultado da final, o que emerge é a vitalidade do setor: a alta cozinha está de volta, mais forte e mais empenhada do que nunca.

Lista de prémios de 2021