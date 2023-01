Dinamarca vence "Bocuse d'Or"

A **Dinamarca ganhou o “Bocuse d'Or**”, um dos concursos gastronómicos mais prestigiados do mundo.

Este ano, a competição juntou 24 países. A Dinamarca sucede à França e partilhou o pódio com a Noruega e a Hungria.

Brian Mark Hansan, líder da equipa vencedora, explicou à Euronews que “este é o melhor prémio e não há nada superior”. “Este troféu representa Paul Bocuse, mas também o respeito que temos uns pelos outros, pelos chefes de todo o mundo”, declarou.

Os concorrentes tiveram cinco horas e meia para mostrar criatividade e técnica através de dois testes. O primeiro foi criado para realçar a importância da nutrição para a saúde dos mais novos. No segundo, os participantes tiveram de criar um prato quente para quinze pessoas com tamboril e vieiras

Amandine Chaignot, membro do júri da cozinha, lembrou que a maioria das equipas estão preparadas há quase dois anos e sublinhou que no concurso não se trata apenas de cozinhar, mas de mostrar as diferentes culturas".

Para Erik Renaa, membro do júri de degustação, julgar as vinte e quatro equipas foi uma experiência fantástica.

A Dinamarca ganhou o terceiro troféu neste concurso, criado em Lyon em 1987, que mostra que a cozinha e a alta gastronomia são agora fenómenos globais.