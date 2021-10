A China recebeu a Chama Olímpica para Pequim 2022

A Chama Olímpica foi entregue em Atenas ao Comité Olímpico Chinês, que organiza os Jogos de Inverno, de 4 a 20 de fevereiro.

Foi no Estádio Panatenaico que o vice-presidente do comité de organização de Pequim 2022 recebeu e acendeu a chama, que vai percorrer a Grande Muralha da China e outros locais emblemáticos do país, antes de chegar a Pequim.

Com este evento, Pequim torna-se na única cidade no mundo a organizar os Jogos de Verão e de Inverno. Foi há 13 anos, em 2008, que a capital chinesa recebeu os Jogos Olímpicos de Verão.

Este ano, por causa da pandemia, a chama não percorreu a Grécia como é hábito, tendo viajado diretamente de Olímpia para a Acrópole, em Atenas.

Também devido à pandemia, este ano não houve público nesta que é uma das cerimónias mais emblemática do espírito das Olimpíadas.

O presidente do Comité Olímpico Helénico, Spyros Kapralos deixou a mensagem de esperança: "A pandemia impediu-nos de celebrar as cerimónias da Chama Olímpica com público, mas estou certo que com a boa organização, uns Jogos Olímpicos de Inverno seguros serão uma nova vitória da Humanidade contra o coronavírus.