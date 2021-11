Grand Slam de Bacu: Destaques do segundo dia

Segundo dia do Grand slam de Bacu: A arena Heydar Aliyev assistiu à consagração de um judoca turco.

Combinando destreza nas projeções e um bom trabalho no solo, Vedat Albayrak construiu, passo a passo, o caminho até à final, na categoria de menos de 81 quilos.

No derradeiro combate, enfrentou Dominik Družeta, da Croácia. Venceu muito rapidamente, por ippon, o que lhe dá o título de homem do dia. A medalha foi entregue por Ilham Zakiyev, duas vezes campeão em paralímpicos.

"Estou muito contente, porque esta foi a minha primeira competição desde os Jogos Olímpicos, queria ganhar uma medalha aqui e estou feliz por ter conseguido a de ouro", disse o turco.

Lucy Renshall, do Reino Unido, foi a mulher do dia. Depois de ter conquistado a medalha de prata no Grand Slam de Paris, voltou a alcançar a final feminina dos menos de 63 quilos. Desta vez ganhou a aposta de alcançar o ouro, com uma vitória por ippon sobre a adversária Gankhaich Bold, da Mongólia. A medalha foi entregue pelo ministro da defesa do Azerbaijão, Madat Guliyev.

"Lido bem com a pressão. Em casa treino muito, no judo britânico treinamos muito bem como equipa. O meu treinador puxa muito por mim, todos os dias, por isso é muito bom ter toda esta motivação, que me faz sempre estar pronta para o próximo combate", disse a judoca britânica.

Makhmadbek Makhmadbekov, da Rússia, teve também um dia em cheio, na categoria de menos de 73 quilos, em masculinos. Começou por derrotar um homem da casa e favorito do público, Hidayet Heydarov. Na final, derrotou o japonês Ken Oyoshi.

Nos femininos, em menos de 70 quilos, a vitória foi para a japonesa Utana Terada, graças a um ippon-seoinage certeiro, que não deu hipóteses à adversária, a croata Lara Cvjetko.

Para os judocas da casa, o dia não foi tão frutífero com o da abertura... mesmo sem ganhar nenhuma final, os atletas do Azwerbaijão deram que falar também neste segundo dia.

Hidayat Heydarov conseguiu a medalha de bronze nos masculinos, na categoria de menos de 73 quilos, graças a um bom trabalho no solo.

O público emocionou-se também com o espetáculo de desportivismo dado por dois homens da casa, Hasil Jafarov e Eljan Hajiyev, no combate pela medalha de bronze nos menos de 81 quilos, também em masculinos. Mais medalhas e mais espetáculo estão prometidos para o terceiro e último dia.