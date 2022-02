Macron a Putin: "A resposta é evitar a guerra"

De Moscovo a Washington, a semana arrancou com a diplomacia em alerta vermelho. Emmanuel Macron foi à capital russa falar com Vladimir Putin com o objetivo declarado de desarmar a bomba que seria uma invasão à Ucrânia.

"Entendo que há uma preocupação comum sobre a segurança na Europa. Gostaria de agradecer à França, por participar ativamente na tomada de decisões fundamentais a este respeito. É o que tem acontecido desde o início das nossas relações", declarou o presidente russo no início do encontro.

"Tenho o prazer de ter a oportunidade de um debate profundo sobre todas estas questões e de começar a construir uma resposta concreta, quer para a Rússia, quer para o resto da Europa. A resposta mais útil é a de evitar uma guerra e consolidar a confiança, estabilidade e a visibilidade entre todos", respondeu Macron.

Do outro lado do globo, o chanceler alemão, Olaf Scholz, faz o mesmo com Joe Biden. As rondas diplomáticas com caráter de urgência prosseguem esta terça-feira na Ucrânia.