Sapatilhas inteligentes e luvas para sentir o mundo digital em destaque em Barcelona

Mais de seiscentas start-ups marcaram presença no Four Years from Now, uma plataforma de encontro entre startups e investidores.

O evento decorreu durante a Feira das Tecnologias Móveis de Barcelona. A edição 2022 da MWC22 fica marcada pelo tema da conectividade. "A conectividade está a ter impacto em muitos setores. Em edições anteriores os setores da saúde e das finanças estiveram muito presente. Este ano, destacamos setores interessantes que foram muito afetados pela pandemia, e que estão a transformar-se muito rapidamente, como a educação e o desporto", disse à euronews Pere Durán, diretor do 4YFN.

Uma luva para sentir no mundo digital

O setor das tecnologias imersivas está em plena ebulição. Uma startup grega inventou uma luva para tocar e sentir o mundo digital.

"Criámos um exoesqueleto que pode seguir cada movimento dos dedos da mão. A mão é um sistema muito complexo que combina 16 articulações. A nossa solução consegue rastrear cada articulação da mão humana para permitir interacções, como na vida real", explicou Vasilapostolos Ouranis, Co-fundador da Magos.

O dispositivo pode ser usado para fins educativos. "A nossa solução pode proporcionar um elevado nível de precisão, permitir aos médicos que dão formação realizar procedimentos como fariam no mundo real, o que vai ajudar a obter o melhor resultado, em termos de formação e aprendizagem", acrescentou o responsável.

Sapatilhas inteligentes evitam lesões

Uma start-up japonesa desenvolveu sapatilhas inteligentes para os atletas. "O que as torna inteligentes é o facto de terem sensores posicionados de modo a recolher uma série de dados.as Pessoas que correm ou que querem analisar a forma como andam podem obter dados que anteriormente só estavam disponíveis em equipamento profissionais. Este sistema permite conhecer a forma como andamos, como colocamos o pé de modo a evitar lesões", frisou Regina Kraynyaya, representante da empresa japonesa Orphe.

O evento Four Years from Now, dedicado às start-ups, decorreu entre 28 de fevereiro e 3 de março de 2022 em Barcelona.