Invasão russa da Ucrânia A Ucrânia foi invadida pelas forças militares afetas ao Kremlin na madrugada de 24 de fevereiro. Foi a concretização de uma estratégia iniciada três dias antes (21 de abril) com o decreto assinado por Vladimir Putin reconhecendo unilateralmente a independência dos territórios separatistas ucranianos nas regiões de Donetsk e Luhansk.



A ofensiva avançou por três frentes de batalha perante a incredulidade do resto do mundo a assistir em direto à invasão de um país soberano por uma das maiores potências nucleares do planeta. Kyiv pareceu ser o alvo principal, mas os ataques aconteceram a partir dos territórios separatistas e pelo sul, pela Crimeia, a península autónoma ucraniana anexada unilateralmente em 2014 pela Rússia.



As forças russas revelaram muita dificuldade perante a forte resistência ucraniana, que teve as forças armadas reforçadas pelas chamadas unidades de defesa territorial, compostas por civis armados, e pela Legião Internacional, um grupo formado por combatentes estrangeiros que se alistaram para ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão ordenada por Putin.



A ofensiva do Kremlin tem-se feito sobretudo com recursos a mísseis, canhões, raides aéreos e tanques, mas também com algumas operações terrestres, algumas conduzidas por mercenários chechenos.



A destruição de cidades inteiras tem chocado o mundo, em especial o arraso de Mariupol, na costa do Mar de Azov, entre a Crimeia e Donetsk.



Com o recuo das forças russas em torno de Kiev, foram agora reveladas as imagens chocantes de Bucha, onde centenas de civis terão sido torturados e executados há semanas pelas forças afetas ao Kremlin.



A invasão russa cumpre, esta terça-feira (5 de abril) no dia 41. A União Europeia e a NATO continuam sem intervir diretamente no conflito para tentar evitar uma eventual terceira guerra mundial, mas mantém o apoio com armamento à Ucrânia e pesadas sanções contra a Rússia, que continua a contar com a tolerante abstenção da China sobre a operação em curso.