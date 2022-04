Guerra na Ucrânia faz subir em flecha preços dos alimentos

Os preços dos alimentos de base atingiram, em Março, os níveis mais altos desde o início dos anos 90, quando foi criado o índice da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Os países mais pobres são os mais afetados.

A FAO diz que a forte subida nos preços dos cereais e óleos vegetais deve-se "em grande parte" à guerra na Ucrânia.

A Ucrânia e a Rússia estão entre os principais exportadores mundiais de trigo, girassol e milho e o conflito não só perturbou as exportações como ameaça as futuras colheitas e o impacto faz-se sentir também nos países ricos, nomeadamente com produtores de gado e consumidores a sentirem no bolso os aumentos dos preços.

As previsões são tão pessimistas que o secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou há várias semanas que, se a situação se mantiver, o planeta pode ser atingido por um furacão de fome com o risco de colapso do sistema alimentar mundial.