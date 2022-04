"Follow Her" é o grande vencedor do Fantas 2022

O Fantasporto, na edição número 42, não esqueceu as tecnologias e a inluência, por vezes, esmagadora que tem sobre nós.

Esse é o tema de filmes como "Das Haus" (prémios da crítica e de melhor argumento) ou "Follow Her", o grande vencedor do Fantas 2022. Com prémios de melhor filme e melhor atriz na secção de Cinema Fantástico e ainda com o prémio do público, a película vem dos Estados Unidos - Dani Barker é autora do argumento e atriz principal e Sylvia Caminer realizou.

"Follow her" Conta a história de uma mulher, viciada nas redes sociais, que se deixa cair numa armadilha da qual não consegue fugir.

Três prémios para "Follow Her" Figueira, Ricardo/

"É difícil encontrar um equilíbrio naquilo que postamos nas redes sociais, quando tudo está feito à volta do conceito de validação social. Todas essas apps, o streaming em direto, o YouTube, tudo isso está construído em torno dos likes, da popularidade e é muito fácil cair nessa armadilha. Quis escrever algo que mostrasse o desafio de levar as coisas longe demais", diz a atriz e argumentista.

Quis escrever algo que mostrasse o desafio de levar as coisas longe demais. Dani Barker Atriz e argumentista de "Follow Her"

"Queria uma protagonista feminina e não queria gore nem terror clássico: Queria mais um thriller arrepiante e vi que podia fazer muita coisa com este argumento. Quando comecei a falar com a Dani, percebi que podíamos ter uma ótima colaboração e um bom relacionamento. Ela queria fazer o papel principal e percebi que poderíamos fazer algo muito bom", disse à Euronews a realizadora Sylvia Caminer.

"Jacinto" triunfa na Semana dos Realizadores

Na secção Semana dos Realizadores, o prémio principal foi para "Jacinto", tal como o de melhor ator, ex-aequo para Juanma Buiturón e para o recentemente (e precocemente) falecido Pedro Brandariz.

No filme, realizado por Javi Camino, Brandariz é Jacinto, um jovem deficiente mental de uma aldeia da Galiza, para quem as duas forasteiras recém-chagadas - membros de uma banda de metal - representam o diabo. É um filme impregnado da alma galega, falado na língua desta região espanhola fronteiriça a Portugal, que aposta no choque, mas também na empatia entre o público e a personagem.

Palmarés Completo:

JURI INTERNACIONAL CINEMA FANTÁSTICO

GRANDE PRÉMIO MELHOR FILME -FANTASPORTO 2022

Follow Her- Sylvia Caminer- (EUA)

PRÉMIO ESPECIAL DO JURI

Barbarians - Charles Dorfman- (UK)

MELHOR REALIZAÇÃO

The Exorcism of God - Alejandro Hidalgo – (USA/Mex/Venezuela)

MELHOR ATOR

Lázlo Attila Horváth- Soulpark (Hungary)

MELHOR ATRIZ

Dani Barker – Follow Her (USA)

MELHOR ARGUMENTO

Patrick Brunken , Rick Ostermann, Dirk Kurbjuweit – The House (Germany)

MELHORES EFEITOS ESPECIAIS

Fang Yi – Annular Eclipse (China)

MELHOR CURTA-METRAGEM FANTASPORTO

Fledge - Hanni Dombe, Tom Kouris- (Israel)

MENÇÃO ESPECIAL DO JÚRI

The Good Father – Sho Kataoka- (Jap)

32ª SEMANA DOS REALIZADORES/ PRÉMIO MANOEL DE OLIVEIRA

PRÉMIO MELHOR FILME SEMANA DOS REALIZADORES 2022

Jacinto- Javi Camino (Esp)

PRÉMIO ESPECIAL DO JURI

Saralish – Yaser Ahmadi, Behrooz Bagheri - (Afeganistão/ Irão)

MELHOR REALIZADOR

Yoon Jong-seok- Confession (South Korea)

MELHOR ARGUMENTO

Eviction- Maté Fazekas – (Hun)

MELHOR ATOR

Ex-Aequo:

Pedro Brandariz -Jacinto (Spain)

Juanma Buituron – Jacinto (Spain)

MELHOR ATRIZ

Atena Agha Aliyan- Saralish (Afghanistan/Iran)

ORIENT EXPRESS

MELHOR FILME ORIENT EXPRESS

Escape from Mogadishu– Seung-wan Ryoo (South Korea)

PRÉMIO ESPECIAL JURI OE

Baby Assassins- Yûgo Sakamoto – (Jap)

PRÉMIO CINEMA PORTUGUÊS

MELHOR FILME PORTUGUÊS

Misericórdia- Gonçalo Loureiro - (Port)

MENÇÕES ESPECIAIS

Dilúvio- Eduardo Cruz – (Port)

Fruta Tocada por Falta de Jardineiro – Pedro Senna Nunes- (Port)

PRÉMIOS NÃO-OFICIAIS

PRÉMIO DA CRÍTICA

The House- Rick Ostermann- Germany)

PRÉMIO DO PÚBLICO

Follow Her- Sylvia Caminer- (EUA)