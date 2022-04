Israel lança nova ofensiva aérea contra alvos palestinianos

As tensões regressam às ruas no Médio Oriente depois de forças israelitas terem reagido esta terça-feira com uma ofensiva aérea a um ataque com róquetes lançado a partir da Faixa de Gaza.

As operações foram lançadas na sequência dos recentes ataques contra Israel, dois dos quais foram levados a cabo em Tel Aviv por jovens palestinianos da Cisjordânia.

Os ataques mataram 14 pessoas desde 22 de Março em Israel, enquanto 23 palestinianos, incluindo atacantes, foram desde então mortos em incidentes ou operações israelitas.

"Vejo com a maior severidade os comentários que acusam Israel da violência dirigida contra nós, e há quem encoraje o lançamento de pedras e o uso de violência contra os cidadãos do Estado de Israel. Isto é inaceitável para nós", afirmou o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett.

Mais de 150 palestinianos foram feridos em confrontos com as forças israelitas na sexta-feira e domingo na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, que acolhe diariamente dezenas de milhares de fiéis muçulmanos durante o mês do Ramadão, um local também visitado em momentos específicos por judeus.