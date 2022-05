Rússia anuncia novo cessar-fogo em Mariupol

O Kremlin anunciou um cessar-fogo de três dias em Mariupol, a partir desta quinta-feira, com vista à abertura de corredores humanitários para retirar mais civis retidos nas instalações da fábrica Azovstal.

O anúncio foi feito depois de, esta quarta-feira, os confrontos na região terem endurecido, com Moscovo a confirmar o recurso a artilharia pesada e o autarca da cidade revelar ter perdido o contacto com os soldados ucranianos no terreno.

"O inimigo continua a conduzir operações ofensivas na Zona Operacional Oriental a fim de estabelecer o controlo total do território das regiões de Donetsk e Luhansk e manter um corredor terrestre com a Crimeia Ucraniana temporariamente ocupada. A fim de destruir as infraestruturas de transporte da Ucrânia, o inimigo lançou ataques com mísseis contra objetos no território das regiões de Dnepropetrovsk, Kirovograd, Lviv, Vinnytsia, Kiev, Transcarpathian, Odessa e Donetsk", afirmou o porta-voz das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Shtupun, no seu relato diário da guerra.

Rússia procura travar armamento da Ucrânia

Lviv acordou esta quarta-feira sem eletricidade. O apagão resultou de um ataque aéreo das froças russas, durante a noite, que atingiu três subestações elétricas na cidade ucraniana.

Outro alvo da estratégia militar russa são os transportes. Os bombardeamentos destruiramseis estações ferroviárias no centro e oeste do país, de forma a travar o transporte de armas para os soldados ucranianos, conforme confirmou o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu.

"Os Estados Unidos e os seus aliados da NATO continuam a enviar armas para a Ucrânia. Reitero que qualquer meio de transporte da Aliança do Atlântico Norte que chegue ao território da Ucrânia com armas ou materiais para as Forças Armadas ucranianas é por nós considerado como um alvo legítimo de destruição".

Bielorrússia anuncia exercícios militares

Da Bielorrússia mais más notícias para a Ucrânia.

O país aliado de Moscovo anunciou, esta quarta-feira, o início de exercícios militares para, nas palavras do ministério da Defesa, avaliar a prontidão da capacidade de resposta e combate a possível "crise".

Minsk garante qie estes exercícios não representam qualquer ameaça para a comunidade europeia ou para os seus países vizinhos, mas o governo ucraniano teme o recurso ao exército bielorrusso para um novo ataque a Kiev.