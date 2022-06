O regresso às centrais a carvão

A Alemanha e a Áustria procuram compensar a redução do fornecimento de gás da Rússia e avançaram com várias medidas para responder à decisão do Kremlin. Para além de aumentarem o nível de armazenamento de gás, os dois países podem regressar ao uso de carvão para produzir eletricidade. Com esse objetivo, está a ser preparada uma central perto da cidade austríaca de Graz.

A ministra do Ambiente da Áustria explicou que a central Mellach está a ser atualizada para poder funcionar com carvão numa situação de emergência, por exemplo se o fornecimento de gás for interrompido. Leonore Gewessler sublinha a importância de o processo começar agora, tendo em conta que serão precisos alguns meses para esta atualização técnica ficar concluída.

Apesar dos alertas dos grupos ambientalistas, o regresso temporário às centrais elétricas alimentadas a carvão também é defendido pelo governo alemão. O ministro da Economia fala de um "regresso amargo", mas “absolutamente necessário", numa altura em que a Alemanha "deve encher as instalações de armazenamento de gás para estar preparada para o inverno e reduzir o consumo de gás e energia em geral".