Biden questiona Príncipe herdeiro sobre morte de Jamal Khashoggi

O presidente norte-americano está de visita à Arábia Saudita, onde se encontrou com Mohammed Bin Salman, Príncipe herdeiro do trono. Joe Biden questionou-o sobre a morte do jornalista saudita na Turquia, Jamal khashoggi.

O Principe herdeiro foi acusado pela comunidade internacional de ser responsável pela morte de Jamal khashoggi, o jornalista saudita assassinado na Turquia, em 2018.

Joe Biden, que foi muito duro com a Mohammed Bin Salman sobre o caso, diz ter questionado o Príncipe herdeiro da Arábia Saudita sobre o alegado envolvimento na morte do jornalista.

De acordo com o presidente norte-americano, o Príncipe herdeiro disse que não era responsável pela morte de Jamal khashoggi.

Na conferência de imprensa, Biden diz ter insistido com Mohammed Bin Salman, o qual terá dito que não agiu contra o jornalista e que tomou medidas contra quem o fez.

Visita de Biden à Arábia Saudita

Um dos objetivos deste encontro é facilitar as relações entre Washington e Riad, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a meio do conflito com a Rússia, que está a fazer com que a a inflação suba a um ritmo alarmante.

Entre outras questões, Biden deu um passo em direção à paz regional ao anunciar a retirada de tropas norte-americanas das ilhas que fazem fronteira entre a Arábia Saudita e o Egito.

Esta visita ao Médio Oriente serviu também para aproximar Israel da Arábia Saudita. Ao final da tarde desta sexta-feira, a Arábia Saudita anunciou que iria abrir o espaço aéreo para companhias aéreas israelitas.