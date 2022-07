Os números dos incêndios O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) estima terem ocorrido, de 1 de janeiro até esta sexta-feira, 6.118 incêndios rurais em todo o país, que consumiram 38.198 hectares, dos quais 52% em povoamentos florestais, 36% em matos e 11% em área agrícola.



A 8 de julho, dia em que Portugal entrou em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural, tendo depois passado na segunda-feira para contingência com o agravamento do perigo, o ICNF indicava que tinham deflagrado desde 01 de janeiro 12.473 hectares, o que significa que numa semana arderam 25.725 hectares.



Comparando estes dados com o relatório do ICNF de 15 de julho de 2021, concluiu-se que a área ardida é a maior desde 2017, quando até essa data tinham sido consumidas pelas chamas 74.340 hectares após o incêndio de Pedrógão Grande, e a segunda maior na década.



Em comparação com o mesmo período de 2021, a área ardida mais do que triplicou este ano e o número de incêndios aumentou 43% (mais 1.855).



O ano de 2017 viria ainda a ser marcado por um novo grande incêndio, fora de época, em outubro, que viriam a elevar o total de área ardida no ano para mais de 500 mil hectares.



O número de incêndios também é o mais elevado desde 2017. Segundo o relatório da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), em todo o ano de 2021 registaram-se 8.223 incêndios rurais, que resultaram em 28.415 hectares de área ardida.