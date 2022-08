Zelenskyy alerta para perigo de "catástrofe da radiação"

Na Ucrânia, o dia da Bandeira Nacional foi assinalado com tanques russos destruídos em combate e discursos patrióticos nas redes sociais. Foram poucos os eventos e não houve grandes desfiles por razões de segurança, mas a diáspora celebrou a data em países de toda a Europa.

Já passaram seis meses desde que a Rússia invadiu o território. Nesta quarta-feira, durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, António Guterres lembrou as vítimas da guerra. “Durante este período devastador, milhares de civis foram mortos e feridos, incluindo centenas de crianças. O mundo tem assistido a graves violações do direito internacional dos direitos humanos e do direito humanitário internacional, cometidas com pouca ou nenhuma responsabilidade", declarou Guterres.

Numa intervenção por videoconferência, Volodymir Zelenskyy acusou a Rússia de atingir a Europa com uma “chantagem nuclear” e de mergulhar o planeta no “pior pesadelo”. "Uma crise energética para a Europa, uma ameaça de fome em grande escala, o caos político para os países africanos e asiáticos, as crises de preços em todo o mundo, não será demasiado para um único país cujo representante se encontra entre vós?”, perguntou Zelenskyy.

Na resposta, o embaixador russo nas Nações Unidas rejeitou as acusações e responsabilizou o governo ucraniano. “Desde o início, as novas autoridades de Maidan conduziram o país à catástrofe, escolhendo o caminho da Russofobia e da glorificação dos criminosos nazis”, afirmou Vassily Nebenzia.

Antes do final da sessão das Nações Unidas , Volodymir Zelenskyy anunciou a morte de pelo menos 15 civis num bombardeamento russo a uma estação de comboios no centro da Ucrânia.