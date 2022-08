Papa Francisco realiza cerimónia do Perdão Celestino em Áquila

Celebra-se o "perdão" em Áquila, com a presença do Papa Francisco na cidade italiana. O Papa realizou a cerimónia do Perdão Celestino - o ritual para abrir a Porta Santa da Basílica de Santa Maria de Collemaggio.

Um tradição que tem lugar desde 1294, inspirada no papa Celestino V, que pretende promover os valores da hospitalidade, fraternidade, reconciliação e paz. O Santo Padre também quis prestar homenagem às vítimas do terramoto que atingiu a cidade, há 13 anos e que provocou mais de 300 vítimas mortais.

Durante o encontro com familiares das vítimas, o Papa Francisco também fez referência à dignidade com que a população enfrentou as consequências do trágico acontecimento. O sismo de Áquila, a 6 de abril de 2009, provocou ainda centenas de feridos e elevados danos materiais.