Sem contemplações, Portugal segue em frente no Mundial de Futebol no Qatar. Ganhou 6-1 à Suíça. Gonçalo Ramos estreou-se como titular na seleção portuguesa e fez um hat-trick. O avançado do Benfica, Pepe,Raphael Guerreiro e Rafaeel Leãoselaram a vitória da seleção das quinas.

Seis golos a confirmar a boa forma da equipa que teve Cristiano Ronaldo no banco até ao minuto 74.

Portugal passa aos quartos de final e vai enfrentar Marrocos que, contra as expectativas, eliminou Espanha.

É a primeira vez que a seleção marroquina chega aos quartos de final de um Mundial de Futebol. A eliminatória contra os espanhóis só ficou decidida nos penáltis.

Os jogadores espanhóis cederam à pressão e falharam todas as grandes penalidades que tentaram converter. Três falhanços contra três pénaltis marcados pelos marroquinos que fizeram a festa e se preparam para enfrentar Portugal no sábado à tarde.