Morreu Siniša Mihajlović. O ex-técnico do Bolonha, que deveria ter treinado o Sporting Clube de Portugal faleceu vítima de leucemia, numa clínica em Roma, a capital italiana, aos 53 anos. O treinador lutava contra esta doença desde 2019.

Foi, um pouco antes, no arranque da época 2018/19, que Bruno de Carvalho, antigo presidente do clube português, o contratou para ficar à frente do plantel leonino. Mas a destituição de Bruno de Carvalho e a ascensão de Frederico Varandas, fez com que Mihajlović nunca chegasse a treinar "Os Leões".

Enquanto futebolista, Siniša Mihajlović destacou-se nos relvados do campeonato italiano. Jogou com o português Sérgio Conceição na Lazio e com Luís Figo no Inter de Milão.

Mihajlović orientou a seleção da antiga Jugoslávia e da Sérvia. Passou também pelo Catânia, Fiorentina, Sampdoria, Milão e Turim.