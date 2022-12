Micheál Martin passou a chefia do governo irlandês a Leo Varadkar

É o acordo: Leo Varadkar volta a assumir o cargo de primeiro-ministro da Irlanda, função que partilha com Micheál Martin, que ocupou a chefia do executivo em 2020.

Os líderes dos dois principais partidos da coligação no poder, o Fine Gael e o Fianna Fáil, dividem assim a meio o mandato de cinco anos.

Nas ruas, há quem considere que "é mais do mesmo", mas que a governação foi positiva durante a pandemia, passando por quem aplauda os benefícios "da continuidade no poder", até quem resuma apenas: "é um novo patrão igual ao anterior".

Varadkar e Martin colocaram as rivalidades de lado para se coligarem com os Verdes e deixar de fora os nacionalistas do Sinn Fein, o partido que obteve mais votos nas eleições legislativas de 2020 mas que na prática não conseguiu apoios para governar. A transferência de poder implica a remodelação do governo.