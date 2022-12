Natal não trouxe tréguas à Ucrânia

No meio da guerra, foi erguida uma árvore de Natal de 20 metros de altura em pleno centro da cidade de Mariupol. Foi trazida de São Petersburgo pelas forças russas que agora controlam esta cidade.

Mas não há tréguas na Ucrânia neste período natalício. A cidade de Kherson voltou a ser bombardeada no dia que marcou 10 meses da invasão russa. Registam-se, pelo menos, 10 mortos e mais de cinquenta feridos.

O presidente Volodymyr Zelenskyy divulgou uma mensagem de Natal na qual falou do "terror" que Moscovo continua a espalhar, apelou à unidade do povo e declarou que "o mundo deve ter noção do mal absoluto" que os ucranianos enfrentam.

O governador da região de Donetsk veio dar contra de um outro ataque, na cidade de Kurahkove, que fez dois mortos e cinco feridos.