Rishi Sunak multado por não usar cinto de segurança

Um vídeo do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, no qual aparece sem o cinto de segurança apertado no banco de trás do carro oficial, foi a razão pela qual a polícia de Lancashire decidiu multar o líder britânico. As autoridades não especificaram o montante da multa, mas este tipo de infração tem normalmente o valor de 100 libras, no país. O chefe de Downing Street pediu desculpa através de um porta-voz oficial pelo que disse ter sido um "erro".