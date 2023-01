Invasão russa da Ucrânia A Ucrânia foi invadida pelas forças militares afetas ao Kremlin na madrugada de 24 de fevereiro. Foi a concretização de uma estratégia iniciada três dias antes (21 de abril) com o decreto assinado por Vladimir Putin reconhecendo unilateralmente a independência dos territórios separatistas ucranianos nas regiões de Donetsk e Luhansk.



A ofensiva avançou por três frentes de batalha perante a incredulidade do resto do mundo, a assistir em direto pela televisão à invasão de um país soberano por uma das maiores potências militares e nucleares do planeta. Kiev pareceu ser o alvo principal, mas os ataques aconteceram a partir dos territórios separatistas, a leste, e pelo sul, a partir da Crimeia, a península autónoma ucraniana anexada unilateralmente em 2014 pela Rússia.



As forças russas revelaram muita dificuldade perante a forte resistência ucraniana, que teve as forças armadas apoiadas pelas chamadas unidades de defesa territorial, compostas por civis armados, e pela Legião Internacional, um grupo formado por combatentes estrangeiros que se alistaram para ajudar a Ucrânia contra a invasão ordenada por Putin.



A ofensiva do Kremlin tem-se feito sobretudo com recursos a mísseis, canhões, raides aéreos e tanques, mas também com algumas operações terrestres, incluindo mercenários chechenos e membros do grupo mercenário privado Wagner.



A destruição de cidades tem chocado o mundo, em especial o arraso de Mariupol, na costa do Mar de Azov, entre a Crimeia e Donetsk, mas também os massacres de Bucha, Borodyanka, Chernihiv, Kramatorsk ou Izium.



Com o recuo das forças terrestres russas, Kiev tem vindo a retomar aos poucos a vida apesar dos esporádicos, mas graves bombardeamentos, e a cidade de Kharkiv voltou ao controlo total ucraniano.



A invasão russa cumpre 337 dias esta sexta-feira (27 de janeiro de 2023).



De acordo com dados das Nações Unidas divulgados a 22 de janeiro, a invasão russa da Ucrânia já provocou a morte a mais de 7 mil civis. O governo ucraniano admite a morte de 10 mil soldados entre as respetivas forças e reclama mais de 120 mil mortos entre as forças afetas ao Kremlin.



De acordo com as poucas informações provenientes do lado russo, já terão morrido mais de 60 mil soldados ucranianos e nem sequer 6 mil russos.