Rússia de fora das celebrações em homenagem às vítimas do Holocausto

No mesmo local dos arredores de Kiev, onde 30 mil judeus foram assassinados pelas tropas nazis em 1941, Volodymyr Zelenskyy colocou, esta sexta-feira, uma vela em homenagem às vítimas. Em plena guerra na Ucrânia, o presidente ucraniano assinalou assim, no memorial Babyn Yar, o dia internacional criado para lembrar as vítimas do Holocausto.

A data foi também celebrada de forma solene do outro lado da fronteira, na Polónia. De um lado e de outro, há vizinhos unidos por memórias reavivadas pela atualidade, conforme destacou em Auschwitz uma sobrevivente dos campos de concentração.

Zdzislawa Wlodarczyk, revelou num discurso durante as celebrações do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto ficar "aterrorizada ao ler relatos sobre uma guerra que se tem desenrolado tão perto", lembrando que "a Rússia, que nos libertou aqui, tem vindo a conduzir uma guerra contra a Ucrânia".

História de Auschwitz-Birkenau

Os soldados russos, da então União Soviética, estavam entre as tropas que libertaram Auschwitz-Bierkenau, o maior campo de concentração nazi, a 27 de janeiro de 1945, uma data cujas celebrações não contaram, pela primeira vez, com a Rússia.