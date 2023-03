Guerra na Ucrânia deixa Hungria isolada na cena internacional

A Hungria está cada vez mais isolada no seio das alianças ocidentais. Viktor Orbán desafiou, em muitos aspetos, a corrente europeia no passado, mas com a eclosão da guerra na Ucrânia perdeu o aliado mais importante, o governo da Polónia.

No discurso sobre o estado do país, em fevereiro, Orbán disse que a Hungria tinha ficado sem aliados: "Os outros países pensavam que se os alemães não conseguissem resistir à pressão externa, dificilmente eles próprios conseguiriam. Assim, deslocaram-se do campo de paz para o campo de guerra. Ficámos apenas dois no campo da paz: a Hungria e o Vaticano", disse então Orbán.

Só a Hungria e o Vaticano ficaram no campo da paz. Viktor Orbán Primeiro-ministro da Hungria

A última obstrução do governo húngaro é o contínuo adiamento da ratificação da adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. Um perito pensa que isto torna o país mais isolado do que nunca.

Péter Krekó, CEO do grupo de reflexão Political Capital, analisou a situação para a Euronews: "Parece bastante claro que enquanto a Hungria não recebe fundos da UE, dois Estados-membros que criticaram frequentemente a Hungria por atraso democrático, a Finlândia e a Suécia, estão a receber uma lição desta forma, ao serem de certa forma chantageados pela Hungria", diz.

Zoltán Szenes, professor da Universidade Nacional de Serviço Público e antigo chefe de gabinete das Forças de Defesa húngaras, acredita que o bloqueio da Hungria às reuniões a nível ministerial do comité NATO-Ucrânia pode ser um ponto de fricção ainda mais importante do que o adiamento da ratificação:

"De uma perspectiva de aliança, este atraso é uma questão técnica. A verdadeira questão é como podemos resolver a situação com a Ucrânia. Há muita pressão sobre os Ucranianos, que estão agora a alterar as leis de acordo com os requisitos da UE. Por isso, penso que esta questão estará na ordem do dia nos próximos tempos e talvez este ponto doloroso para a NATO seja resolvido", diz Szenes.

O parlamento húngaro irá votar no final deste mês sobre se apoia, ou não, a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. O governo apoia a proposta, apresentada pela primeira vez em julho passado.

A Euronews pediu uma reação ao chefe da diplomacia da Hungria, Péter Szijjártó, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros não respondeu ao nosso pedido de entrevista.