O Líbano acordou este domingo com dois fusos horários devido a uma disputa entre as autoridades políticas e as religiosas do país.

Ao contrário do que aconteceu este fim de semana na Europa, o primeiro-ministro interino muçulmano Najib Mikati decidiu adiar apenas para 20 de abril a atualização do fuso para o horário de verão, o que foi entendido como uma forma de permitir aos muçulmanos libaneses quebrar o jejum do Ramadão uma hora mais cedo.

No entanto, organizações de outras religiões, como a cristã, algumas empresas e meios de comunicação decidiram avançar já para o horário de verão e este está a ser mais um atrito na já tumultuosa sociedade libanesa, a sofrer uma grave crise económica.