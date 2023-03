Atiradora mata três crianças e três adultos numa escola nos EUA

Três crianças e três adultos foram mortos num tiroteio numa escola primária em Nashville, no sul dos EUA, estado do Tennessee. As três crianças tinham ferimentos de bala, de acordo com as autoridades hospitalares.

Os bombeiros de Nashville disseram nas redes sociais que tinham feito os primeiros-socorros a vários pacientes, mas sem terem a noção do seu estado atual de saúde.

De acordo com a polícia, o atirador - uma mulher de 28 anos que terá estudado nesta escola - morreu após um confronto com agentes.

O incidente aconteceu numa cristã privada para cerca de 200 alunos da pré-escola até ao sexto ano.