Taiwan promete responder aos exercícios militares chineses

De euronews

O Taiwan não irá escalar conflitos nem provocar disputas, mas está em vigilância máxima e promete responder adequadamente aos exercícios militares chineses em curso no estreito da Formosa. A garantia é do ministério da Defesa local, no dia em que Pequim simulou ataques de precisão a pontos estratégicos da ilha, com mais de cinquenta caças chineses em ação.

Os Estados Unidos apelaram à calma e asseguraram que as vias de comunicação com a China estavam abertas, acrescentaram no entanto que dispunham de recursos suficientes na região para manter a paz e estabilidade e para assegurar os seus compromissos de segurança.

Apesar de não reconhecer formalmente a independência de Taiwan, Washington tem em vigor um acordo com Taipé, reconhecido pela China, segundo o qual os Estados Unidos devem fornecer artigos e serviços de defesa suficientes para assegurar a autodefesa de Taiwan.