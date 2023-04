De euronews

O governo italiano declarou esta terça-feira o estado de emergência por um período de seis meses.

A decisão foi tomada no seguimento da chegada ao país de mais de três mil migrantes ilegais nos últimos três dias.

O estado de emergência vai acelerar a resposta das autoridades aos números crescentes de migrantes desbloqueando numa primeira fase cinco milhões de euros a serem aplicados por todo o território nacional.

Este ano já chegaram ao sul de Itália mais de 31 mil migrantes ilegais, quatro vezes mais do que no mesmo período do ano passado.