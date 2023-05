As forças afetas ao Kremlin continuam a recorrer aos mísseis de longo alcance, num momento em que a contraofensiva da Ucrânia parece estar iminente para repelir a invasão

Ucrânia volta a despertar ao som de explosões. A Rússia lançou um novo ataque com mísseis de longo alcance contra diversas cidades ucranianas, incluindo a capital Kiev.

Todos os projéteis disparados contra Kiev foram neutralizados, informaram as forças armadas da Ucrânia, mas pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas na região de Kherson, avançou o chefe da administração militar local.

Oleksandre Prokoudine acusou os invasores, pelo Telegram, de alvejarem zonas residenciais além de um edifício oficial no centro de Kherson.

Na região de Dnipro, a ofensiva russa com mísseis provocou pelo menos 34 feridos, incluindo cinco crianças, a mais nova tem oito anos, precisou Serhiy Lysak, chefe da administração local. Duas mulheres, de 45 e 55 anos, estão em estado grave, nos cuidados intensivos.

A ofensiva russa terá começado por volta das 03 horas da madrugada deste dia feriado para celebrar os Trabalhadores.

As autoridades ucranianas dizem que os invasores bombardearam esta segunda-feira pelo menos 119 zonas residenciais por todo o país, nomeadamente nas regiões de Donetsk, Kherson, Kharkiv, Sumy, Zaporíjia, Chernihiv, Luhansk, Dnipro e Myloaiv, provocando danos em pelo menos 179 infraestruturas. O balanço de vítimas está a ser apurado.

A administração militar da capital ucraniana revelou às primeiras horas da manhã ter conseguido eliminar todos os projéteis russos, incluindo drones e mísseis disparados a partir de aviões estratégicos. Até às 07h10 não havia registo de quaisquer vítimas civis nem a destruição de estruturas residenciais, lê-se na agência Interfax.

As Forças ucranianas dizem estar a lançar contraofensivas em diferentes zonas da linha da frente em Bakhmut, um dos palcos mais violentos da atual agressão russa contra a Ucrânia.

Do lado russo, a agência Tass noticiava à mesma hora o disparo por parte das forças da Ucrânia de mais de 70 projéteis contra a região separatistas de Donetsk, agora sob controlo do Kremlin, sem detalhar eventuais danos ou vítimas.

A invasão russa da Ucrânia entra numa nova fase de incerteza perante a uma anunciada contraofensiva de repressão, numa altura em que as forças ucranianas posicionam o armamento moderno cedido já este ano pelos aliados ocidentais, nomeadamente o sistema de defesa antiaéreo Patriot, desenvolvido pelos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, as forças afetas ao Kremlin tentam manter sob pressão a população ucraniana com as ofensivas de mísseis de longo alcance, ora disparados a partir do Mar Negro ora recorrendo a aviões estratégicos, mas também pelo envio de drones explosivos.