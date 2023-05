Judoka japonesa Natsumi Tsunoda sagra-se tripla campeã mundial em Doha

De Euronews

A judoka japonesa Natsumi Tsunoda derrotou a francesa Boukli na categoria de -48kg; na competição masculina o destaque foi para o espanhol Francisco Garrigos na categoria de -60kg

O início do Campeonato do Mundo de Judo de 2023 em Doha, foi antecedido do Congresso anual da Federação Internacional de Judo (IJF), um começo apropriado para o evento deste ano.

O evento teve lugar depois do anúncio na semana passada de que a Ucrâniairia boicotar o Mundial de Judo a decorrer no Qatar a partir de dia 7 de maio devido à presença de atletas russos e bielorrussos.

A decisão anunciada é consequência da luz verde concedida pela Federação Internacional de Judo (IJF) à participação de russos e bielorrussos nas provas enquanto atletas neutros, posição contestada pela Ucrânia.

Na categoria de -48kg, a dupla campeã mundial Tsunoda Natsumi veio defender o título pela segunda vez consecutiva. Tsunoda manteve a habitual forma introduzindo técnicas novas e outras já conhecidas.

Na final, Tsunoda defrontou a superestrela francesa Boukli, que esteve à altura do desafio.

Os lançamentos de anca colocaram a número 1 do mundo, em rota de colisão com a dupla campeã mundial, um encontro de fazer crescer água na boca no mundo do judo.

Mas ninguém parece ser capaz de parar o Tomoe-nage de Tsunoda, e assim ela passa a integrar um clube de elite de triplos campeões mundiais.

"Tomoe-nage é a minha técnica favorita, sou muito hábil. Toda a gente sabe isto sobre mim, por isso todos se preparam para competir contra mim", afirmou a nova tripla campeã mundial.

Na categoria de -60kg, o espanhol Garrigos veio a Doha claramente para provar algo.

Garrigos chocou o mundo ao derrotar o favorito Takato Naohisa na meia-final. O campeão olímpico e tetracampeão do mundo caiu de forma chocante na prova deste ano, para gáudio do espanhol.

Francisco Garrigos em combate com Takato Naohisa Hussein Sayed /

Do outro lado do sorteio estava a surpresa do dia, Baratov, do Uzbequistão. Ele apareceu do nada com um desempenho incrível e um judo explosivo.

Com um inteligente ataque rasteiro, a sensação espanhola garantiu o primeiro título mundial.

Um momento de desportivismo exemplar seguido de puro prazer para a Espanha.

"O combate com o Takato foi na meia-final, por isso só me restava a final e não sei em quantas finais do Campeonato do Mundo vou estar, por isso tinha de dar 100%", afirmou o judoka espanhol.

Natsumi Tsunoda do Japão (esq.) e Francisco Garrigos de Espanha (dir.) euronews

Resultados da primeira jornada dos Campeonatos do Mundo de Judo, 7 de maio de 2023 em Doha:

Competição feminina (-48 kg)

Natsumi Tsunoda (JPN) Shirine Boukli (FRA) Wakana Koga (JPN) Assunta Scutto (ITA)

Competição masculina (-60 kg)

1. Francisco Garrigos (ESP)

2. Dilshodbek Baratov (UZB)

3. Giorgi Sardalashvili (GEO)

3. Lee Harim (KOR)