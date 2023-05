De Euronews

O ministro britânico da defesa, Ben Wallace, anunciou que Londres iria fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia para contribuir para a defesa do país

Londres quebrou um dos tabus da ajuda ocidental à Ucrânia e vai fornecer mísseis de longo alcance a Kiev.

Depois de enumerar as ações e as consequências da agressão russa contra o povo ucraniano e toda a Europa, o ministro britânico da Defesa anunciou esta quinta-feira que Londres iria fornecer à Ucrânia sistemas de mísseis para contribuir para o esforço de guerra do país.

"Hoje posso confirmar que o Reino Unido está a doar mísseis Storm Shadow à Ucrânia. O Storm Shadow é um míssil de longo alcance, apenas convencional, com capacidade de ataque de precisão.

A doação destes sistemas de armamento dá à Ucrânia a melhor hipótese de se defender da brutalidade contínua da Rússia, especialmente do ataque deliberado a infraestruturas civis ucranianas, que é contra o direito internacional. A Ucrânia tem o direito de se poder defender desta situação", disse Ben Wallace, ministro britânico da defesa.

O anúncio de Ben Wallace foi mal recebido na Rússia. O porta-voz do Presidente Putin prometeu encontrar resposta à altura.

"(Temos, Ed.) uma atitude muito negativa. Será necessária uma resposta relevante das nossas forças armadas, que tomarão as decisões necessárias neste contexto do ponto de vista militar", disse Dmitry Peskov, porta-voz da Presidência russa.

Desenvolvidos em conjunto pelo Reino Unido e pela França, os mísseis Storm Shadow têm um alcance de mais de 250km, são pouco detectáveis e podem causar muitos danos na retaguarda russa.

O governo ucraniano garantiu a Londres que os vai utilizar em território ucraniano.