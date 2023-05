Diáspora bate recordes de participação nas Presidenciais turcas

De euronews

Domingo o país irá decidir quem será o próximo Presidente. Erdogan aposta num novo mandato, Kılıçdaroğlu aponta à mudança

Domingo é o dia de todas as decisões na Turquia mas os milhões de turcos que vivem além-fronteiras já tiveram oportunidade de escolher o próximo Presidente do país. As urnas fecharam com uma adesão recorde e perto de um milhão e novecentos mil votos registados, ou cerca de 55% dos eleitores recenseados.

A participação da diáspora pode revelar-se decisiva numa eleição pautada pelo equilíbrio. Recep Tayyip Erdoğan, que venceu a primeira volta sem maioria absoluta, é apontado como favorito nas sondagens mas o desgaste de duas décadas no poder é inegável.

Kemal Kılıçdaroğlu é o rosto da oposição e além do apoio do eleitorado jovem, conta ainda com a insatisfação da população atingida pelos terramotos de fevereiro, que se sente abandonada pelas autoridades.

Erdogan ou Kılıçdaroğlu, um deles será o grande vencedor no próximo domingo. Seja qual for o próximo Presidente da Turquia, as ondas de choque irão seguramente atravessar fronteiras e causar impacto em toda a região.