Kiev volta a estar debaixo de fogo

De euronews

Autoridades ucranianas anunciaram a interceção de três dezenas de mísseis e drones russos na madrugada de sexta-feira

Kiev voltou a estar debaixo de fogo e as autoridades ucranianas anunciaram a interceção de três dezenas de mísseis russos na madrugada de sexta-feira. Vitali Klitschko, Presidente da Câmara local, sublinhou no entanto que desta vez não houve necessidade de intervenção dos serviços de urgência.

Os ataques da véspera tinham custado a vida a três pessoas, alegadamente por não terem conseguido entrar num abrigo antiaéreo que se encontrava fechado. A situação levou Volodymyr Zelenskyy a realçar a importância vital de manter todos os abrigos abertos 24 horas por dia.

O líder ucraniano falou ao país depois de se ter encontrado com os líderes europeus na Moldávia para reiterar a vontade de ver a Ucrânia na NATO e na União Europeia.

Guerra na Ucrânia discutida em Brasília

Os esforços diplomáticos passaram também por Brasília, onde Lula da Silva recebeu o Presidente da Finlândia e a Ucrânia foi tema de destaque. Sauli Niinistö sublinhou que a Ucrânia tinha sido atacada ilegalmente e que a paz ainda estava distante.

Disse ainda que a Ucrânia "tem de aceitar” a paz que resultar das negociações. Já o Presidente brasileiro reiterou "a posição do Brasil de defesa da integridade territorial da Ucrânia e de condenação da invasão", acrescentando que é necessário "criar espaços de diálogo que contribuam para a busca de uma solução pacífica para o conflito”.

Território russo sob ataque

A mais recente frente de batalha está na região russa de Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia, com Moscovo a partilhar um vídeo dos ataques e a anunciar que anulou uma tentativa ucraniana para invadir as fronteiras russas.

Mais de três mil residentes locais foram já realojados temporariamente por questões de segurança.