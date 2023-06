Mega-bacias de armazenamento de água na origem de conflitos em França

Para os grandes agricultores de regadio, são um recurso necessário em tempo de seca. Para os ambientalistas, uma ameaça aos lençóis freáticos. A contestação já degenerou em violência.

Os grandes reservatórios de água para fins agrícolas, chamados "mega-bacias", estão a causar discussões acaloradas em França, no verdadeiro sentido da palavra. Estas não são apenas travadas com palavras, mas também de uma forma muito tangível durante as recentes manifestações em Sainte-Soline, no oeste do país, quando os manifestantes e a polícia entraram em confronto.

O que está por detrás dos reservatórios de armazenamento de água? São construídos para armazenar água para os verões secos e para fornecer água à agricultura, de modo a que os campos possam ser irrigados quando necessário. Desta forma, pretende-se evitar quebras de colheitas, mesmo durante longos períodos de seca. As bacias são cobertas por lonas. As bacias são enchidas com água subterrânea durante os meses de inverno.

Os opositores destas grandes bacias denunciam então o impacto no ambiente. "Antes de construir bacias, seria mais desejável recuperar estas zonas húmidas que servem de reservatórios de água e, ao mesmo tempo, purificam a água. Se amanhã tivermos de tentar encontrar soluções para atenuar o aquecimento global, a solução não é expor os lençóis freáticos ao sol, mas fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para devolver a água ao solo: É aí que ela está melhor, protegida da luz e da poluição", afirma Jean-Jacques Guillet, porta-voz de uma associação de pessoas que se opõem às bacias de armazenamento de água.

François Pétorin é o director-geral da "Coop de l'eau 79", uma cooperativa de 220 explorações agrícolas que tem em curso um projecto que incluirá, um dia, 16 reservatórios. E isto numa zona que inclui o Pântano de Poitevin e os cursos de água que o abastecem. Até à data, apenas uma das bacias foi concluída.

"Sou agricultor de cereais e sementes", diz Pétorin. "O projecto teve origem nos grandes anos de seca que tivemos: 2005, 2007 e também 2003 e, por conseguinte, nos primeiros decretos da prefeitura que nos proibiam de irrigar na primavera e no verão, o que levou a perdas de rendimento catastróficas, mesmo no caso do trigo", explica. "Por isso, atualmente, o armazenamento de água é uma das soluções que permite manter a agricultura na zona", explica.

Como hidróloga, Emma Haziza lida com esta questão controversa. "O lençol freático afeta diretamente a quantidade de água nas primeiras camadas do solo, a chamada água verde", diz. "Mas também leva diretamente a água a todas as nascentes e rios e, se se cortar esta troca, retirando uma bolsa de água e desligando-a completamente do ambiente, não só o equilíbrio hídrico do rio entrará em colapso mais rapidamente, como também toda a vida que o acompanha", adverte.

A "Coop de l'eau 79" e o Governo francês baseiam-se, entre outras coisas, num relatório do Centro de Investigação Geológica e Mineira (BRGM), que afirma que os reservatórios de água teriam um "impacto limitado" nos recursos hídricos subterrâneos e nos volumes de água dos rios. O relatório foi criticado - mesmo o centro de investigação BRGM parece ter dúvidas. Numa audição do Senado, foi anunciado: "Não simulámos as consequências do aquecimento global, nem dissemos que se pode necessariamente retirar água no inverno", afirmou Michèle Rousseau, diretora do BRGM.

"Este estudo baseia-se em dados de 2001 a 2011, dados esses que estão completamente desatualizados porque as alterações climáticas começaram a afetar a França em 2016-2017", disse Haziza. "A partir daí, tivemos invernos e períodos em que não tivemos recarga dos nossos recursos hídricos subterrâneos", acrescentou.

No entanto, o governo francês parece determinado a continuar a contar com os reservatórios de armazenamento de água. Os opositores levaram, por isso, a sua luta à Comissão Europeia. Mas a questão não estava na ordem do dia, disse Peter Kullgren, o ministro da Agricultura sueco, na reunião dos ministros da Agricultura da UE, no final de Abril. Janusz Wojciechowski, Comissário Europeu para a Agricultura, por outro lado, deixou claro: "Estamos abertos a discussões sobre esta proposta, que é interessante e merece ser considerada".

A grande influência - também na Comissão da Agricultura do Parlamento Europeu - é aparentemente exercida por associações de lóbis como a COPA-COGECA. Marco Contiero, do grupo ambientalista Greenpeace, afirma: "Os agricultores que são protegidos e cujos interesses estão no centro do trabalho da COPA-COGECA e de outros grupos de pressão não representam a maioria dos agricultores. Trata-se de uma minoria muito pequena de grandes explorações agrícolas, algumas delas industriais, que são responsáveis pela maior parte da poluição. E, no entanto, um comité que é suposto cuidar da agricultura, mas também ajudar o sector agrícola a converter-se, defende obstinadamente a situação atual, o que é um problema", afirma Contiero.