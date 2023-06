De Euronews

Forças ucranianas destruíram um depósito de munições "muito significativo" na cidade portuária de Henichesk, atualmente ocupada pela Rússia, em Kherson.

Na Ucrânia, os ataques com mísseis e bombardeamentos russos mataram pelo menos seis pessoas nas últimas 24 horas.

A informação foi avançada pelas autoridades do país.

Em Kharkiv, no leste, quatro pessoas morreram quando um míssil antitanque russo atingiu um carro civil, disse o governador Oleh Synyehubov.

Em Kherson, a sul, duas pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas na sequência dos bombardeamentos russos.

O governador da região diz que as forças russas atacaram bairros residenciais, um centro comercial e edifícios educativos.

Já as forças ucranianas destruíram um depósito de munições "muito significativo" na cidade portuária de Henichesk, atualmente ocupada pela Rússia, em Kherson.

Enquanto isso, o número de mortos no rescaldo da destruição da barragem de Kakhovka aumentou para 16 no território controlado pela Ucrânia. As autoridades russas disseram que 29 pessoas morreram nos territórios controlados por Moscovo.