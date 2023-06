De Euronews

Exército ucraniano alega ter recuperado cidade de Pyatykhatky, situada na "frente sul."

A noite passada foi intensa em Kherson, uma das áreas mais devastadas pela guerra na Ucrânia.

Os ataques russos destruíram uma dúzia de autocarros e uma escavadora dos serviços de resgate. Estes serviços estão sobrecarregados após o colapso da barragem de Kakhovska, no início de junho.

Dezenas de aldeias estão inundadas e milhares de pessoas precisam de assistência todos os dias. Mas receber água e comida soma-se a preocupações maiores, por estes dias, relacionadas com as inundações e as minas no terreno.

As Nações Unidas acusaram a Rússia de vedar o acesso às áreas sob controlo russo atingidas pelas inundações.

Enquanto isso, a guerra prossegue.

A Ucrânia anunciou a recuperação de mais de 100 quilómetros quadrados de território desde o início da contraofensiva.

A vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar, falou, através das redes sociais, num total de “oito localidades libertadas” em junho na sequência da contraofensiva.

Esta segunda-feira, a bandeira ucraniana voltou a voar na cidade de Pyatykhatky, situada na "frente sul."

Moscovo, por outro lado, disse que sete civis ficaram feridos nos bombardeios ucranianos na região de Belgorod, sob controlo russo.