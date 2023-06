Lula em privado com Macron

O Presidente do Brasil, além da cimeira, tem na agenda para Paris uma reunião privada com Emmanuel Macron.



Lula deverá reiterar o convite ao homólogo francês para participar na cimeira da Amazónia que o Brasil organiza em julho na cidade de Belém e ainda abordar o estado das negociações no acordo UE-Mercosul, mas também a iniciativa de paz que propõe para a Ucrânia.