Japão "limpa" medalhas no segundo dia do Grand Slam de Ulan Bator

De Euronews

Quatro medalhas de ouro para os judocas nipónicos neste segundo dia. Erdenebayar Batzaya foi o homem da casa a brilhar na Mongólia.

Mongólia, a terra de Gengis Khan, uma vasta paisagem cheia de tradição, mas também a movimentada cidade de Ulan Bator, que assistiu ao segundo dia do segundo Grand Slam de Judo. A cerimónia de abertura esteve repleta de espetáculos que mostraram a cultura tradicional e os fantásticos artistas locais.

A Secretária-Geral da Federação Internacional de Judo, Lisa Allan, declarou aberta a competição ao lado do chefe de gabinete do Presidente da Mongólia, Sodbaatar Yangug.

-63 kg (Femininos)

A japonesa Nami Nabekuravoltou a estar em grande forma, com um rápido trabalho de pés que lhe valeu a vitória decisiva na final, para grande alegria dos judocas nipónicos.

O ministro dos Desportos da Mongólia, Bat-Erdene Badmaanyambuu, entregou as medalhas.

"Estou muito feliz por ter fãs na Mongólia, foi realmente maravilhoso conhecer todos os jovens fãs aqui e dar-lhes autógrafos", disse a judoca japonesa aos jornalistas.

-73 kg (Masculinos)

Ken Oyoshi, também do Japão, executou este enorme contra-ataque para conquistar o título. Um momento agradável partilhado com o treinador, seguido por um cenário familiar aqui na Mongólia, uma trupe de jovens fãs à procura de selfies e de uma oportunidade de conhecer as estrelas.

A medalha foi entregue por Sodbaatar Yangug.

"Estou muito feliz por mostrar o meu melhor desempenho aqui na Mongólia, foi ótimo mostrar o meu melhor Judo aos jovens fãs de Judo aqui presentes", disse a judoca no final da competição.

Na mesma categoria, Erdenebayar Batzaya foi o herói da casa no segundo dia, com um desempenho poderoso a caminho da disputa da medalha de bronze. Aí, pôs o público de pé com uma inteligente mudança de direção, dando a todos os adeptos mongóis presentes uma grande oportunidade para aplaudir!

-70kg (Femininos)

Shiho Tanaka(Japão) obteve uma vitória tática sobre a croata Lara Cvjetko e festejou com o público amante do judo

A medalha foi entregue por Lisa Allan.

-81kg (Masculinos)

Kenya Kohara conseguiu a quarta medalha de ouro para o Japão no segundo dia do Grand Slam com um ataque uchi-mata a uma mão.

As medalhas foram entregues por Zundui Tumurtumuu, vice-governador da cidade de Ulan Bator.