Exército da Ucrânia divulgou imagens captadas por câmara no capacete de um soldado

Imagens de uma câmara de capacete mostram um aceso tiroteio em trincheiras perto de Bakhmut.

A 3.ª Brigada do exército ucraniano divulgou o vídeo que mostra soldados a atacar a 57.ª Brigada russa de espingardas motorizadas.

A Ucrânia diz estar a fazer lentos progressos perto de Bakhmut. A Rússia não reconhece oficialmente estes avanços e garante estar a infligir pesadas perdas às forças de Kiev.

Em Kherson, as tropas ucranianas terão atravessado o rio Dnipro e retomado parte do território da província.

Sobre o mar Negro, o Kremlin diz que um avião de reconhecimento da Força Aérea Real britânica e dois caças Typhoon entraram no espaço aéreo da Rússia. Foi então que dois caças russos intercetaram as aeronaves e as escoltaram para fora da área.