Rei holandês pede perdão pelo papel do país na escravatura

Monarca também pediu perdão porque os ancestrais não intercederam contra o sistema na época.

O rei holandês Guilherme Alexandre pediu, este sábado, perdão pelo papel do país na escravatura.

Um discurso histórico aplaudido durante um evento para assinalar o aniversário da abolição da escravatura.

O discurso do rei seguiu-se ao pedido de desculpas semelhante do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, no final do ano passado.