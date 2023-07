De Euronews

Cimeira de dois dias arrancou esta segunda-feira na Argentina.

O futuro das relações entre a União Europeia (UE) e grande parte da América do Sul passa por Puerto Iguazú, no norte da Argentina.

Foi aqui que arrancou, esta segunda-feira, a cimeira de dois dias em que o Mercosul procura acertar agulhas para eliminar os últimos obstáculos à concretização do acordo comercial com a UE.

Formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, este bloco regional chegou a um acordo de princípio com a UE em 2019, após duas décadas de negociações.

No entanto, as preocupações de alguns governos europeus com a proteção ambiental, especialmente na selva amazónica, paralisaram o processo.

O encontro em Puerto Iguazú ocorre duas semanas após o início, em Bruxelas, da primeira cimeira UE-América Latina nos últimos oito anos.

A presidência espanhola da UE, que arrancou a 1 de julho, é vista como uma oportunidade para concluir definitivamente um pacto ambicioso com um mercado de 260 milhões de consumidores.