Vargas Llosa hospitalizado com Covid-19

De euronews

Os filhos revelaram, no Twitter, que o pai está hospitalizado desde sábado, em Madrid.

Depois de vários dias de especulação sobre o estado de saúde do escritor Mario Vargas Llosa, os seus filhos revelaram, no Twitter, que o pai de 87 anos foi hospitalizado no sábado com Covid-19.

Num comunicado assinado pelos três filhos do autor, realçam que o pai está "a ser tratado por excelentes profissionais e acompanhado pela sua família". E pedem para que os meios de comunicação respeitem neste momento a sua privacidade e a deles.

Vargas Llosa já tinha estado internado com Covid-19 em abril do ano passado, am Madrid.

O escritor peruano, naturalizado espanhol em 1993, recebeu o Prémio Nobel da Literatura (2010), o Prémio Cervantes (1994) e o Prémio Príncipe da Astúrias (1986).

As suas obras estão traduzidas em mais de 30 idiomas.